Un momento di intensa partecipazione e commozione. Così la comunità sannita ha salutato la nomina dell’arcivescovo Felice Accrocca come nuovo vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno. La lettura ufficiale dell’atto della Nunziatura Apostolica ieri mattina in Cattedrale è diventata così l’occasione dei saluti: “Ho trascorso la maggiore parte del mio episcopato qui serenamente, nonostante momenti difficoltà che non sono mancati. Sento che quello che ho ricevuto è stato tanto, il fatto che siate qui in tanti è segno di un legame che si è costruito nel tempo” le parole di Monsignor Accrocca nel sottolineare il rapporto consolidatosi con la comunità.

