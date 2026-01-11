Passo dopo passo, gradino dopo gradino, pagina dopo pagina nel lungo romanzo di un campionato che vede il Benevento al comando da solo e che oggi reclama altri novanta minuti ad alta intensità. Il segnale lanciato a se stessi e agli avversari con la vittoria in rimonta conquistata contro il Crotone è stato di quelli prepotenti, perché ha incupito la concorrenza e al tempo stesso ha spalancato davanti alla Strega un orizzonte illimitato. C’è però subito bisogno di conferme, per tenersi stretto quel primo posto solitario così faticosamente conquistato e dimostrare che non è frutto della casualità, ma il prodotto di un concentrato di gioco e cuore, di organizzazione e anima, di talento e carattere.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia