Ad Apice si è conclusa la procedura di gara indetta per assegnare i lavori di recupero e riqualificazione dei sentieri turistici religiosi.

Stiamo parlando, lo ricordiamo, di un progetto da 1,2 milioni di euro, finanziato con risorse del Pnrr, che consentirà al Comune di mettere a nuovo il percorso che dalla fontana di Sant’Antonio conduce al Convento, di riqualificare l’area della fontana, ma soprattutto di realizzare una nuova strada di collegamento al Convento, che avrà anche un passeggio pedonale.

