Anziani trovati morti in un laghetto, lutto cittadino a Guardia Sanframondi

Lutto cittadino nella giornata odierna a Guardia Sanframondi. Questo quanto deciso dal Primo Cittadino Raffaele Di Lonardo. Questo pomeriggio, infatti, si svilupperanno le esequie di Maria Natalina Di Guglielmo e Michele Pelosi. Si tratta dei due anziani coniugi, rispettivamente di 86 e 84 anni che, nella serata di Venerdì, erano stati rinvenuti privi di vita, annegati, in un laghetto artificiale sito alla zona Sant’Antuono della cittadina guardiense.

Come già spiegato dalla nostra testata, non vedendoli rientrare a casa, era scattato l’allarme con le ricerche conclusesi nella zona descritta. Molto probabilmente, uno dei due anziani era finito per scivolare per primo all’interno delle acque ed il secondo, nel tentativo di salvare il coniuge, si era a sua volta gettato nell’acqua con il risultato di restare entrambi annegati.

