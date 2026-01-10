Report: Gasparri, ‘porteremo vicenda Bellavia in Antimafia’

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Le parole di Ranucci sono ridicole. Parla lui di macchina del fango altrui quando è un impastatore ben noto alle cronache. Preso con le mani nel sacco della vicenda Bellavia, risponde con insulti e minacce. Non mi farò intimidire da costui e da nessuno. Abbiamo resistito a ben altre ondate di menzogne e di violenza. Lui e Mondani hanno detto bugie sul caso Lo Porto e su altro. Porteremo la vicenda Bellavia nella commissione Antimafia nei prossimi giorni così come nel frattempo ho fatto una denuncia presso la Procura della Repubblica di Milano affinché questa vicenda, si apra o non si apra il fascicolo su Bellavia, abbia una soluzione. Mi auguro che il fascicolo venga aperto, non mi illudo che la magistratura, tante volte generosa con Ranucci, possa avere il coraggio di andare a scoprire la verità”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

“Ma lo faremo noi, perché la verità -aggiunge- è già sotto gli occhi di tutti. Ed è clamorosa ed inquietante. Ma, come hanno scritto molti anche in queste ore, gli articoli di legge violati da Ranucci e da Report sono talmente numerosi che anche la Rai dovrà prima o poi prenderne atto. La menzogna non vincerà. Vinceremo noi con la verità”.