Mo: Gardini, ‘difendere diritto cronaca per difendere democrazia’

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Ferma condanna per l’aggressione subita dalla cronista de ‘Il Giornale’ Giulia Sorrentino, ostacolata e minacciata mentre svolgeva il proprio lavoro durante la manifestazione a Milano per la liberazione di Hannoun. A lei va tutta la mia solidarietà. Quanto accaduto è un episodio gravissimo che merita una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche”. Lo afferma Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Impedire a una giornalista di informare i cittadini -aggiunge- è un attacco inaccettabile alla libertà di stampa e testimonia il clima di intolleranza e violenza che sempre più spesso accompagna queste manifestazioni pro-Pal. Difendere il diritto di cronaca significa difendere la democrazia”.