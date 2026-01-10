Mo: Casellati, ‘inconcepibile manifestare e non accettare libertà stampa’

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “La mia solidarietà alla giornalista del Giornale Giulia Sorrentino, insultata, intimidita e cacciata dal corteo pro-Pal di oggi a Milano. È inconcepibile rivendicare il diritto di manifestare e, allo stesso tempo, non accettare la libertà di stampa e la presenza di professionisti che svolgono un lavoro essenziale al servizio della comunità. Non esistono zone franche: chi vuole esercitare il diritto di manifestare deve farlo nel rispetto della legge e delle libertà altrui”. Lo afferma il ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.