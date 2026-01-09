Governo: Renzi, ‘Meloni va nel panico quando le chiedono di tasse e sicurezza’

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Guardate come Giorgia Meloni va in difficoltà quando le chiedono di parlare dei problemi dell’Italia. ‘Guardi… Nel senso… Allora…’, dice la premier. C’è il panico, non sa come rispondere alla domanda”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in un reel su Instagram, nel quale mostra la presidente del consiglio che fatica a rispondere a una domanda di una giornalista sull’aumento delle tasse durante la conferenza stampa di questa mattina.

“La verità è che – prosegue il leader Iv – con Giorgia Meloni sta aumentando tutto: aumentano le tasse, le sigarette, il gasolio, le accise, l’rc auto. Mettono le tasse persino sui pacchi di Amazon. Se la pressione fiscale è al 42,8%, può dire che è un giochetto chi sta chiuso a palazzo, lontano dalle esigenze degli italiani. Meloni si metta nei panni di chi deve andare a fare la spesa o il pieno e si renderà conto che l’aumento della pressione fiscale è un disastro. Bisogna avere il coraggio di dirlo forte e chiaro – conclude Renzi – con questo governo gli italiani stanno peggio, sono meno sicuri e più poveri, però su questo Giorgia Meloni fa finta di niente”.