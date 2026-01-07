“Siamo al quarto conflitto d’interessi? Fico da record”. La Lega attacca ancora, con il responsabile regionale Gianpiero Zinzi, inquadrando nel mirino il neo presidente della Giunta, cui addebita incompetenza ed approssimazione.

“Sappiamo che il marito dell’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca è stato nominato dalla Regione Campania nel comitato direttivo dell’Asi di Benevento, ente pubblico economico vigilato dalla stessa Regione Campania, da cui è fortemente dipendente per finanziamenti, indirizzi e nomine. Siamo per caso al quarto conflitto di interessi? Sarebbe un clamoroso record negativo per Fico e la sua giunta frutto di approssimazione, incompetenza e l’ennesima brutta figura che si configura come una vera e propria incompatibilità. Se non altro perché l’assessore Serluca dovrebbe astenersi da delibere, atti di indirizzo, programmazione, finanziamenti e pareri che potrebbero avere ricadute sulle Asi e sull’Asi di Benevento. In caso contrario, gli atti adottati potrebbero risultare impugnabili ed esposti a rilievi dell’Anac o persino all’annullamento da parte del Tar”.

