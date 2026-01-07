Sarà la società Gamma Tributi a occuparsi della riscossione delle entrate a Sant’Angelo a Cupolo. E’ quanto emerge da un atto licenziato a fine 2025 dal settore finanziario del Comune.

La procedura di affidamento è partita dopo la decisione dell’amministrazione De Pierro di restare in esterna, alla luce della “impossibilità di organizzare e gestire direttamente, in tutto in parte, le attività di riscossione coattiva, attraverso strutture interne all’Ente, in considerazione del fatto che la complessità delle attività previste richiede un’organizzazione in termini di risorse umane e strumentali non presenti all’interno dell’amministrazione”.

