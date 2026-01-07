San Lorenzello, allarme sicurezza in via Cerreto: commercianti e residenti esasperati

Non c’è più tranquillità per i residenti e per gli esercenti commerciali di San Lorenzello, lungo via Cerreto.

Da tempo la zona è al centro di una crescente preoccupazione per l’ordine pubblico, una situazione che – secondo quanto denunciano cittadini e commercianti – si sarebbe aggravata dopo l’apertura di una comunità alloggio per minori stranieri nelle immediate vicinanze delle attività commerciali.

Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni di furti, ingiurie, comportamenti provocatori e atteggiamenti ritenuti intimidatori, episodi che avrebbero reso sempre più difficile la vita quotidiana di chi vive e lavora in quell’area.

