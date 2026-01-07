Sembrerebbe tutto pronto per lo sprint finale per l’intervento di riqualificazione dei centri per l’impiego di Benevento e in particolare di quello nel capoluogo, con procedura partita nel maggio del 2022 e compresa nel Pnrr, nell’azione “Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l’impiego siti in Regione Campania” in 4 lotti, con – di interesse per il territorio sannita – il lotto 3 Salerno-Benevento.

