La Provincia di Benevento ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione lungo la Strada Provinciale n. 90 “San Lorenzo Maggiore”, arteria importante per la viabilità del territorio. L’importo complessivo dell’intervento è pari a 150mila euro, finanziati attraverso i Fondi del D.M. 123/2020 – annualità 2024 – messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con la determinazione dirigenziale n. 2734 del 31 dicembre 2025 è stato completato l’iter amministrativo che consentirà ora alla Provincia di procedere all’affidamento diretto dei lavori, accelerando i tempi di realizzazione di un’opera attesa da anni dai residenti e dagli utenti della strada.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia

Foto di repertorio