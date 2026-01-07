Va avanti l’azione della Provincia di Benevento, mirata alla realizzazione di una rete sismografica digitale sul territorio provinciale costituita da apparecchiature ad altissima tecnologia, attraverso l’acquisto di due stazioni remote installate nei comuni di Faicchio e Buonalbergo, collegate con il centro operativo dell’Osservatorio Sismologico ‘Luigi Palmieri’ di Pesco Sannita.
Rete, a cura dell’Osservatorio, che è stata implementata nel corso degli anni con l’installazione di nuove stazioni di cui una presso la stessa Provincia ed altre presso altri comuni.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia