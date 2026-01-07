Pd agitato in vista del congresso provinciale. Se Antonella Pepe sostiene che occorrerà verificare nel corso dell’assise la praticabilità di un percorso unitario e, in caso positivo, sarebbe disponibile ad offrire un contributo, se richiesto, c’è un’altra fetta di partito in netta dissonanza. Certo, qualche componente non ha provveduto a rinnovare neppure l’adesione, ma potrà pur sempre farlo sino allo svolgimento delle assemblee di circolo. Per ora, sono 6 i sottoscrittori di una nota diramata per comunicare il proprio dissenso ma, assicurano, altre adesioni sono in arrivo. Tra i firmatari, due sindaci: Giuseppe Addabbo di Molinara, che è pure vicepresidente della Comunità Montana del Fortore, Antonio Iavarone sindaco di Pannarano e componente dell’assemblea nazionale; quindi, Mino Mortaruolo, già consigliere regionale e componente della direzione provinciale, Giovanni Palmieri, già segretario del circolo di Faicchio e Claudio Ferrucci consigliere comunale di Amorosi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia