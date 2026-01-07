“Civismo”: sapremo coinvolgere astensionisti e nuove generazioni.

E’ l’obiettivo prioritario postosi da Nicola Boccalone, ex vicesindaco e manager del Comune di Benevento, e Angelo Moretti, consigliere comunale e candidato sindaco alle amministrative del 2021. I due, dialogheranno sabato mattina, quali esponenti di due associazioni: Boccalone quale esponente di “Benevento Domani”, Moretti per Civico22, che già prese parte alle amministrative di cinque anni fa, eleggendo, oltre a Moretti, anche Giovanna Megna.

