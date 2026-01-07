Addio ai timori della ripresa, alle pressioni delle concorrenti, alla frenesia del risultato e alla paura di sbagliare. Il Benevento ha piantato la sua bandiera sulla vetta del girone C dopo una partita da film, con la nebbia a rendere tutto ancor più epico. La superiorità numerica, il gol che non arriva, il brivido di Zunno e la rimonta nel finale: una masterclass non adatta ai deboli di cuore nell’entusiasmo travolgente del “Vigorito” che ha spinto, fino all’ultimo secondo e anche ad occhi chiusi, la squadra di Floro Flores verso l’obiettivo.

Primo traguardo dell’anno, letteralmente, raggiunto: il successo contro il Crotone vale tantissimo per la classifica, considerando un vantaggio seppur minimo sulle rivali, ma soprattutto per le consapevolezze di una squadra che rischiava di scontrarsi proprio con le sue certezze. Ha provato a far la bella la Strega in un primo tempo in cui è mancata la prima costruzione nel corto: più palloni lunghi alla ricerca della sponda di Tumminello per mettere in moto le ali, con Simonetti ancora una volta ispirato.

