A volte ritornano. O almeno ci provano a tornare. A settembre non se ne fece nulla, ma stavolta potrebbe essere quella buona per rivedere Luca Caldirola in maglia giallorossa. Il Benevento ha nuovamente fatto un pensierino al difensore brianzolo per completare la batteria di centrali, nonostante l’ex Monza non sia più svincolato. Da ottobre infatti è tesserato con la Folgore Caratese, formazione di Serie D che fa capo al popolare giornalista Michele Criscitiello. In poco tempo, Caldirola è diventato un punto fermo, un leader tecnico ed emotivo, tanto è vero che gli è stata assegnata anche la fascia di capitano. Ieri però è rimasto in panchina nel match con la Varesina che ha inaugurato il 2026.

