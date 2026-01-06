“Prendiamo atto che i lavori per la demolizione e ricostruzione degli ex edifici scolastici di Monterone, Cesine e San Giovanni, destinati ad asili nido, sono stati ormai appaltati. Non è questo, quindi, il tempo delle polemiche sugli atti amministrativi. È però il tempo di una riflessione politica seria sulla visione complessiva che ha guidato queste scelte”.

Esordisce così il gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’, a pochi giorni dall’aggiudicazione delle opere di abbattimento e realizzazione ex novo di tre asili nido a San Giorgio del Sannio.

Domenica scorsa abbiamo parlato dell’esito delle gare gestite dalla stazione appaltante della Provincia, che porterà alla nuova destinazione di questi spazi, oggi totalmente dismessi, nelle tre contrade.

