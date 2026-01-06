Operativo l’avviso selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso del “San Pio”, impulsato tre settimane fa con atto delibera della dg, Maria Morgante: nelle ultime ore la pubblicazione sul Burc Campania. Adesso serviranno 30 giorni per le adesioni al concorso, cui possono partecipare medici specializzati in medicina emergenza e urgenza con almeno sette anni di esperienza.

