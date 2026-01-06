Un treno di opere pubbliche, dalle tipologie più disparate, nella programmazione del prossimo triennio di Montesarchio. In primis, come da recenti news, i lavori di costruzione di una strada a scorrimento veloce tra la Valle Caudina e l’autostrada A16: approvato il Dip e sottoscritto il Protocollo d’intesa tra i Comuni di Montesarchio (capofila), Cervinara, Rotondi, Roccarainola e Avella, la grande sfida è rintracciare i fondi.

Dalle grandi infrastrutture di collegamento alla scuola con l’intervento di delocalizzazione cui si pensa dell’edificio della scuola media Einaudi e la contestuale realizzazione di un Polo scolastico in località Pontecani – progetto candidato alla misura a ‘Scuola viva in cantiere’ e tutt’ora in attesa di esito; così come è in attesa presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri la proposta di intervento aventi ad oggetto il completamento dell’impianto sportivo ‘Armando Allegretto’. Simile discorso anche per la proposta relativa al completamento della piscina intercomunale. Già candidata pure l’azione avente ad oggetto la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti della rete stradale presentato per l’assegnazione del contributo anni 2026-2027-2028 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In tema di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico figurano il disegno relativo alla strada provinciale Vitulanese (750.000 euro) e quello di pari importo relativo alla località Monaca.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia