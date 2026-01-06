La conquista del primo posto arrivata nel modo più romantico possibile. Con una rimonta da brivido, innescata dal pari di Mignani e dal sorpasso, nel cuore della tormenta, di Carfora. Due mosse dalla panchina per Floro Flores che indica la rotta della vetta: serviva un successo pesantissimo nel gelo del “Vigorito” ed è arrivato, seppur con tanta fatica. Avversario ostico il Crotone, in dieci per tutto il secondo tempo ma bravo nel trovare il vantaggio su una giocata da applausi di Zunno. Fino alla scossa e al doppio colpo che ha ribaltato lo scenario, accecando la classifica dal secondo posto in giù, con la Strega davanti a tutti. “Una serata indimenticabile” confida col sorriso Guglielmo Mignani, autore della firma che ha spalancato la strada alla notte da sogno della Strega: “Lo stadio stasera ci ha dato una grandissima mano, dopo il pareggio si è infuocato. È stato bellissimo, non mi era mai successo di segnare un gol decisivo davanti a così tante persone”.

’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia