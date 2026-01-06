Una rimonta da sballo per inaugurare il nuovo anno e il girone di ritorno nel migliore dei modi. Ossia con la quinta vittoria di fila e soprattutto con il comando solitario della classifica per la prima volta in stagione. Un successo pesantissimo per il Benevento che va sotto contro il Crotone, ma ribalta tutto nel finale grazie a Mignani e Carfora, mettendosi così tutti alle spalle, Catania compreso, che ora insegue a due punti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia