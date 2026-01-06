Vannucchi 6: Poche soluzioni da lontano quelle del Crotone: il numero uno giallorosso deve impegnarsi solo in uscita, lì dove è sempre impeccabile. Il bolide di Zunno lo lascia sul posto, coperto da Saio nella giocata che stappa il match
Pierozzi 6: Non il solito Pierozzi che riesce a cambiar passo nella metà campo avversaria. Impreciso dal cross, mai davvero efficace all’altezza della trequarti dove non sfonda il muro rossoblù (78’ Romano sv: Energia e rifornimenti per cercare la rimonta).
