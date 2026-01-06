Sono oltre 9 milioni i venezuelani che oggi vivono fuori dal proprio Paese. Solo negli ultimi due anni, circa un milione di persone ha lasciato il Venezuela. Le ragioni dell’emigrazione sono molteplici e spesso intrecciate: la ricerca di migliori opportunità lavorative, di condizioni di vita più dignitose, ma anche la volontà di allontanarsi da un contesto politico percepito come oppressivo, prima sotto Hugo Chávez e poi sotto Nicolás Maduro.

Secondo i dati pubblicati da “tuttitalia.it” sul proprio sito, e riferiti al 1° gennaio 2025, in Italia risiedono più di 16mila cittadini provenienti dal Venezuela. La Campania, con 1.314 presenze, è la quarta regione per numero di venezuelani, dopo Lombardia (3.134), Lazio (2.247) e Abruzzo (1.406). 483 se ne contano in provincia di Salerno, 398 in provincia di Napoli, 228 in provincia di Avellino, 110 in provincia di Caserta e 95 in provincia di Benevento. Restringendo l’analisi sul Sannio, spicca il dato di Morcone, Comune dove vivono più venezuelani, 19 in tutto. Seguono Telese Terme con 9 presenze, Benevento e Moiano con 8 ciascuna, 6 a San Giorgio del Sannio, 5 a Fragneto l’Abate e Montesarchio, 4 ad Airola, Foiano di Val Fortore e San Nazzaro, 3 a Campolattaro e San Bartolomeo in Galdo, 2 ad Apice, Faicchio e Molinara.

