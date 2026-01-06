Versa in condizioni impegnative, ma non sarebbe in pericolo di vita, il ventenne di Castel Campagnano restato coinvolto in un grave incidente sul lavoro occorso nella mattinata di sabato a Limatola presso una azienda del luogo. Il giovane sarebbe ancora tenuto in una condizione di coma farmacologico dopo che, nella stessa serata del sinistro, era stato sottoposto a intervento chirurgico al ‘San Pio’ di Benevento. Le lesioni, come già raccontato dalla nostra testata, sarebbero state provocate da uno schiacciamento avutosi mentre si trovava seduto su un macchinario.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia