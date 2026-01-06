Archiviato il match con il Crotone, il Benevento resta con la testa rivolta al campo, visto che c’è da preparare il sentito derby con la Casertana, provando però al tempo stesso a sfruttare la finestra di calciomercato per regalare qualche rinforzo a Floro Flores in tempo utile per il match del ‘Pinto’, in programma domenica alle 17.30. In tal senso, già la giornata odierna potrebbe regalare qualche novità, perché il direttore sportivo Marcello Carli conta di chiudere per l’acquisto di Riccardo Turicchia, laterale sinistro in forza alla Juventus – attualmente sta giocando con la squadra B -, bravo a destreggiarsi anche come braccetto difensivo, oltre che da terzino destro. Qualità che hanno spinto il sodalizio di via Santa Colomba a puntare con decisione su di lui, dopo aver valutato la candidatura di Kritta del Lecco, per il quale però la società lombarda chiedeva cifre considerate fuori mercato.

