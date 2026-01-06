«L’idea è favorire un percorso comune tra forze politiche, civiche e amministrative che condividano un obiettivo semplice ma ambizioso: rimettere al centro l’interesse collettivo e restituire dignità all’azione pubblica». Così, Francesco Rubano, leader di Forza Italia, a proposito delle future coalizioni. Sintetico e ancor più efficace il collega parlamentare Mimmo Matera, dominus di Fratelli d’Italia:

“Lavoriamo per raggiungere l’obiettivo di scalzare Mastella prima dalla Provincia e poi dal Comune capoluogo”. E, per conseguire tale risultato, il deputato ed il senatore sono pronti anche ad ammainare le bandiere di partito, al fine di favorire il coagulo di un fronte ampio che inglobi forze politiche, civiche e amministrative, sì da semplificare lo scenario amministrativo sannita, sbarrando qualsiasi strada a chi predica e pratica la politica del viandante. A seconda della convenienza.

