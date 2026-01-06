Mette la freccia il Benevento, ribalta il Crotone e soffia lo scettro al Catania, prendendosi così di prepotenza il primato solitario in classifica per la prima volta in stagione. Una vittoria del genere difficilmente si dimenticherà, ma probabilmente resterà a lungo nella memoria collettiva, visto come è maturata: “Partite così ti rimangono dentro, visto come è andata – il commento a caldo di Floro Flores a termine del match –. Abbiamo preso gol a 15 minuti dalla fine, ma la cosa che mi è piaciuta di più è la reazione da squadra vera. Anche attraverso queste partite si cresce, si matura e si diventa calciatori”.

’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia