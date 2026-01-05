Mercato auto nuove in forte rallentamento nei primi 11 mesi del 2025 nel Sannio.
2.523 immatricolazioni rispetto alle 2.845 nel corso dei primi 11 mesi del 2024, oltre trecento vetture nuove vendute in meno.
Discorso speculare e dunque accelerazione per il mercato delle vetture usate, con 14.216 passaggi di proprietà nei primi 11 mesi del 2025 contro 13.525 dello stesso periodo del 2024, con circa 700 vetture usate vendute in più.
Si conferma dunque la tendenza degli ultimi anni verso un rallentamento continuo per le vendite di vetture nuove e al contrario un forte incremento per l’acquisto di veicoli usati nel beneventano.
