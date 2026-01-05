“Un percorso unitario è ancora tutto da verificare”. Antonella Pepe frena.

Evidentemente, le interpretazioni emerse con la presentazione di un’unica candidatura alla segreteria peccano di ottimismo. Questo, nonostante negli ambienti democrat proliferi il numero di coloro che ipotizzano già l’organigramma, frutto, appunto, dell’accordo. Vito Fusco alla presidenza provinciale, una segreteria ristretta composta dalla stessa Pepe, Carmine Valentino, Francesco Zoino, Giovanni Cacciano e Giovanna Petrillo affiancherebbe la segretaria Filomena Marcantonio; in luogo di Zoino, la segreteria cittadina di Benevento sarebbe affidata a Rosa Razzano, presidente provinciale uscente. Queste le ipotesi, dopodiché sarà il congresso, che potrebbe svolgersi sabato 24 o domenica 25, a delineare gli assetti ufficiali, dicendoci se le ipotesi si saranno tradotte in realtà.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia