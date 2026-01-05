La Fiom Cgil Benevento ha chiesto nei giorni scorsi “il ritiro dei licenziamenti per i lavoratori di Microgame SpA, azienda che opera da anni nel settore del gaming online e con sede a Benevento. Secondo quanto riportato nella comunicazione aziendale la procedura riguarderebbe 14 esuberi, su di un organico di circa 150 addetti, motivati da una situazione di crisi legata all’andamento del settore del gioco a distanza”. Per la Fiom Cgil “la scelta della Microgame rappresenta un fatto grave, soprattutto perché si inserisce in un contesto economico e occupazionale già fortemente fragile per il territorio sannita. I licenziamenti vanno assolutamente ritirati e va individuato un percorso alternativo che tuteli tutti i livelli occupazionali e produttivi del territorio. La Fiom seguirà con attenzione l’evoluzione della procedura, e nel rapporto con le lavoratrici ed i lavoratori si riserva ogni iniziativa di tutela”.

