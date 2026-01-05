Iniziare l’anno nuovo come aveva finito il vecchio è il buono proposito del Benevento che approccia al 2026 con una missione chiara: continuare a vincere, sfruttare le contingenze favorevoli (leggasi mezzo passo falso del Catania a Foggia e figuraccia della Salernitana a Siracusa) per mettere la freccia e inaugurare il girone di ritorno prendendosi il comando solitario della classifica.

Alla ripartenza dopo la sosta per le festività natalizie, la Strega vuole trovare subito l’accelerazione giusta per sbarazzarsi del Crotone e sfruttare così al massimo l’occasione per iniziare a guardare nello specchietto retrovisore anche il Catania e mettere ulteriore margine di vantaggio sulla Salernitana. La formazione di Floro Flores ha chiuso l’anno vecchio con le marce alte e ora che deve riavviare il proprio motore spera di poter confermare quell’andatura che le ha consentito di agganciare la vetta e che ora le dà la possibilità di fare un ulteriore passo avanti.

