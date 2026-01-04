Negli ultimi giorni del 2025 sono arrivate al capolinea le tre procedure avviate dal Comune di San Giorgio del Sannio per appaltare i lavori di realizzazione di altrettanti nuovi asili nelle contrade.

Stiamo parlando di progetti approvati dalla giunta Ricci, finalizzati all’abbattimento e ricostruzione degli ex edifici scolastici di San Giovanni a Morcopio, Cesine e Monterone (nella foto), Opere coperte da tre finanziamenti erogati dal Ministero, collegati alla Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e cioè il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione (nel caso di San Giorgio l’investimento specifico è quello 1.1 che riguarda il Piano asili nido).

