Sulla vicenda della paziente oncologica morconese rimasta per più di 10 giorni in pronto soccorso presso l’Ospedale San Pio, la Direttrice generale, dottoressa Maria Morgante, ha deciso di intervenire per rispondere al Sindaco di Benevento Clemente Mastella.

La Dottoressa Morgante rivela che dal report quotidiano redatto dal Dirigente Medico in data 22 dicembre si evince che la paziente D. V. N. era la settima paziente in lista di ricovero presso il reparto specialistico di riferimento e, nel caso in oggetto, pur in presenza di un quadro clinico complesso, la paziente non presentava criteri di criticità clinica, risultando la patologia controllata con adeguata terapia e pertanto il ricovero è avvenuto nel rispetto delle procedure organizzative e dei criteri di priorità adottati dalla UOC specialistica di riferimento. Dal 21 dicembre 2025 (giorno dell’ultimo accesso in Pronto Soccorso della paziente) al 30 dicembre 2025 (giorno del ricovero della paziente presso la UOC di riferimento) sono stati ricoverati presso la struttura nove pazienti provenienti dal pronto soccorso, tre dei quali affetti da patologia acuta e sottoposti a trattamento (con esito positivo). La paziente è stata ricoverata nel reparto specialistico di riferimento in data 30/12/2025 alle ore 14:27 a seguito di prima disponibilità di posto letto, è tuttora degente in buon compenso clinico e sarà presumibilmente dimessa nei prossimi giorni.

