La Dea bendata bacia il rione Libertà: vinti 50mila euro

La dea bendata ha sorriso in modo soave a Benevento. Un ignoto ‘Gastone” ha infatti conseguito una maxi vincita da 50mila euro acquistando un Gratta e Vinci da 25 euro presso il Tabacchi Fratelli Collarile 2, situato in via Enrico Cocchia 84. La vincita è stata registrata nella giornata di ieri e ha innescato grande entusiasmo non solo per l’ignoto vincitore ma anche per i titolari dell’attività commerciale, da sempre punto molto frequentato dai concittadini.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia