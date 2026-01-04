Gravissimo incidente sul lavoro a Limatola. Un 21enne di Castelcampagnano, operaio in una ditta che si occupa di manutenzione di treni, ha riportato gravissime lesioni per gli effetti di uno schiacciamento avutosi mentre si trovava seduto su un macchinario. I fatti nella mattinata di ieri poco dopo le ore 9. Il ragazzo, oltre a riportare un trauma facciale e cranico, avrebbe patito anche fratture alle costole e, soprattutto, a carico di più vertebre.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia