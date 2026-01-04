Un episodio inquietante, con un aggressore ancora senza volto.

Un giovane di 21 anni, residente in città, è stato colpito alle spalle, da un fendente alla schiena e ha riportato una ferita seria ma senza conseguenze gravi.

L’aggressione si è verificata nella serata di venerdì, nei vicoli a ridosso di piazza Roma, dove il 21enne stava passeggiando dopo aver consumato bevande ad alto tasso alcolico.

Non avrebbe visto chi lo ha colpito e non è stato in grado di fornire indicazioni utili agli inquirenti, sebbene in un primo momento aveva ipotizzato che, forse, l’aggressore sarebbe potuto essere uno straniero di colore.

