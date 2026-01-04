Dugenta – Cavalcaferrovia e svincolo a San Nicola: sì dal Consiglio

Nell’ultima seduta del 2025, il 30 dicembre, il consiglio comunale di Dugenta ha votato all’unanimità dei presenti le proposte presentate dal consigliere di minoranza Alfonso Di Cerbo, relative alla realizzazione di una cavalcaferrovia in località Orcoli e al completamento dello svincolo stradale San Nicola (direzione Caserta) sulla Fondo Valle Isclero. Assenti nell’aula consiliare solo i due consiglieri Fabio Di Caprio e Antonio Ciervo, fino a qualche mese fa appartenenti al gruppo di opposizione Obiettivo Comune, di cui Alfonso Di Cerbo era capogruppo, e ora indipendenti.

