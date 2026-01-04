Ripartire per non fermarsi più. Quella natalizia è stata l’ultima pausa della stagione regolare in Serie C. Il torneo di terza serie andrà avanti senza ulteriori soste fino al week-end del 25 e 26 aprile, quando è in programma l’ultima giornata della regular season. Il Benevento – che inaugurerà il girone di ritorno domani contro il Crotone – si troverà così a disputare 19 giornate nello spazio di poco più di cento giorni, con l’aggiunta di due turni infrasettimanali, uno in trasferta (il 10 febbraio a Trapani) e l’altro in casa (lo scontro al vertice con il Catania in agenda per il 5 marzo al ‘Vigorito’). Insomma, dopo aver tirato il fiato e aver ritemprato mente e muscoli, ora la truppa giallorossa si prepara a una vera e propria full immersion.

