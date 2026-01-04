Tre ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi a Frasso Telesino nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, lungo la strada provinciale 48, tratto che collega il centro abitato alla località San Vito. I giovani, tutti e tre poco più che ventenni e residenti a Frasso, erano a bordo di una Fiat Punto e per cause ancora da chiarire ne hanno perso il controllo finendo fuori carreggiata. L’auto presenta sulla parte frontale i segni di un forte urto, con la calandra gravemente danneggiata e il parabrezza lato passeggero completamente in frantumi.

