Clima positivo seppure con qualche preoccupazione residua per il summit di ieri mattina a Palazzo Mosti sulla questione del trasferimento del cantiere aziendale per il trasporto pubblico locale nel capoluogo e criticità connesse. Rimasta qualche nota di doglianza tra le parti sociali non fosse altro per l’assenza di rappresentati della ditta Trotta Bus, attuale gestore in regime di prorogatio impulsata con ordinanza, in attesa del subentro di Air Campania, per il servizio di trasporto pubblico su gomma nel capoluogo, ma nel complesso schiarita sui punti principali della vertenza nel confronto tra gli assessori Attilio Cappa e Luigi Ambrosone e i rappresentanti sindacali tra cui per Filt Cgil, Giuseppe Anzalone; per Fit Cisl, Eduardo Marra; per UilTrasporti, Cosimo Pagliuca.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia