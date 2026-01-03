C’è un momento, a Benevento, in cui il tempo sembra rallentare e il nuovo anno prende forma attraverso le note. È accaduto ancora una volta al Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele”, dove la XXXIII edizione del Gran Concerto di Capodanno ha trasformato la musica in un augurio collettivo, un abbraccio sonoro capace di unire emozioni, memoria e speranza.

L’evento, promosso da Musicainsieme – ente accreditato presso il Ministero della Cultura (MIC) – in collaborazione con la Fondazione Benevento Città Spettacolo e con il patrocinio del Comune di Benevento, ha confermato la sua natura di appuntamento imperdibile per la città.

Il teatro, colmo in ogni ordine di posti, ha accolto un pubblico partecipe e silenzioso, pronto ad affidarsi al linguaggio universale della grande musica.

A guidare gli spettatori in questo viaggio è stata la voce dell’avvocato Mario Collarile che, nelle vesti di presentatore, ha condotto il pubblico con estrema eleganza, introducendo ogni brano e svelandone l’anima con la sua consueta verve e profondità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia