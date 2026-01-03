Si è svolta nei giorni scorsi una nuova riunione della costituenda Destination Management Organization Sannio Matesino, promossa dal sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, ulteriore importante tappa del percorso di candidatura della Dmo.

L’incontro, concepito come riunione di area vasta e che ha visto la partecipazione degli operatori turistici e dei soggetti della filiera territoriale, operatori economici e imprenditoriali di comprovata esperienza e qualificazione, rappresentativi delle diverse filiere del sistema turistico territoriale, è stato dedicato a un confronto aperto e approfondito sul modello di Dmo, sulle sue finalità strategiche, sugli obiettivi operativi e sul funzionamento del bando regionale per il riconoscimento delle Destination Management Organization. Nel corso della riunione è stato ribadito come il progetto della Dmo Sannio Matesino non rappresenti un’iniziativa estemporanea, ma si inserisca in un percorso di programmazione territoriale già avviato e condiviso, in particolare nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne 2020, che aveva già individuato nel turismo organizzato e integrato una leva strategica di sviluppo locale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia