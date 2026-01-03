Disservizi al Pronto soccorso del ‘San Pio’, sindaco di Morcone chiede chiarimenti

Dopo numerose vicende che hanno coinvolto i cittadini morconesi all’interno del Pronto soccorso dell’Ospedale ‘San Pio’ di Benevento, il Sindaco Luigino Ciarlo ha deciso di intervenire con una richiesta di accesso agli atti rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera ‘San Pio’ Maria Morgante.

Come si ricorderà, nei giorni scorsi, era stato sollevato il problema da parte dell’ex vicesindaco Alessandro Delli Veneri, che aveva sottolineato la precarietà dei pazienti del Pronto Soccorso presso la struttura del capoluogo, dove la madre era rimasta per più di 9 giorni, senza privacy e con una serie di rischi correlati al sovraffollamento, come quello del contagio di persone fragili.

