Una rotatoria per aumentare la sicurezza lungo la Strada Statale 7. Poi, altri due dispositivi per limitare ulteriormente la velocità della vetture, sempre lungo l’Appia.

E’ la programmazione stabilita dall’amministrazione comunale di Calvi, che ha approvato il progetto per la prima rotatoria il 29 dicembre scorso.

Si tratta di un’infrastruttura che sorgerà sulla Statale, all’altezza dell’incrocio con via Li Mai e via Molino. Questo tratto dell’Appia, meglio noto in zona come ‘rettifilo’, è spesso teatro di incidenti, complice la velocità raggiunta da auto e moto, e la presenza di numerosi punti di accesso – provinciali e viabilità secondaria, e le tante abitazioni che sorgono lungo la carreggiata -; inoltre, negli ultimi anni, non sono rari gli attraversamenti di cinghiali, che aumentano il rischio di sinistri.

