Calvi – Amministrative, Mirra e Argenio lanciano la sfida

I primi segnali erano arrivati dai Consigli comunali. Prima più sfumati, da leggere tra le righe, poi plasticamente chiari, con l’occupazione di due scranni vicini nell’aula di piazza Roma. Vincenzo Argenio – da tempo in rotta con la maggioranza sebbene non ne sia mai uscito formalmente – e il capogruppo di minoranza Mario Mirra hanno avviato un percorso comune che punta alla creazione di una lista per le amministrative di primavera.

