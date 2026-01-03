Il mercato, senza perdere di vista il campo. Si muove lungo un doppio binario il Benevento che da un lato guarda alla sessione invernale per ritoccare l’organico a disposizione di Antonio Floro Flores e dall’altro tiene il mirino puntato sul Crotone, con l’obiettivo di inaugurare al meglio il 2026 nella sfida in programma lunedì sera al ‘Vigorito’. In vista della quale la formazione giallorossa ultimerà la preparazione tra oggi e domani, quando è in programma la pre-rifinitura che sarà utile al tecnico napoletano per scegliere quali uomini mandare in campo dal primo minuto nel faccia a faccia contro i pitagorici. Difficilmente cambierà qualcosa, un po’ perché gli elementi a sua disposizione saranno sempre gli stessi (e Salvemini non è pronto per giocare), un altro po’ perché i riscontri delle ultime gare prima della pausa sono stati estremamente confortanti ed è improbabile che le festività natalizie possano aver mutato le gerarchie. Contro il Crotone, dunque, si potrebbe vedere il solito Benevento.

