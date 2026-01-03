Le incognite del mercato da una parte, le certezze dello spogliatoio dall’altra. Gennaio è il mese dedicato alle rivoluzioni per chi ha commesso errori, più o meno gravi, durante l’estate. E ai ritocchi per chi, invece, ha imboccato la rotta giusta e deve solo perfezionare i suoi ingranaggi, cercando la combinazione perfetta. È questo il caso del Benevento, in vetta nel girone C e con pochi, semplici ricami da tracciare in queste quattro settimane di trattative. Il minimo indispensabile grazie anche a una squadra che sta dando i suoi frutti e che rappresenta la certezza più pura per Antonio Floro Flores: il tecnico napoletano ha ormai scelto di affidarsi a un blocco di calciatori e i dati gli stanno dando ragione. Sia in termini di risultati, perché il primo posto in classifica parla chiaro ed è arrivato soprattutto attraverso lo sprint letale delle sue 6 partite da allenatore del Benevento. Sia in termini di presenze, considerando il minutaggio di Maita e compagni di questo ultimo periodo vincente.

