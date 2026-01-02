All’ospedale ‘San Pio’ il primo vagito dell’anno a Benevento. Un minuto dopo la mezzanotte è venuta alla luce Caterina, una piccina di circa due chili e ottocento grammi, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del presidio ‘Rummo’.

“I vagiti dei nuovi nati sono per noi segno di speranza e di grande forza . Siamo molto felici per i genitori che ci hanno scelto e per Caterina a loro i nostri migliori auguri per il lieto evento. Ringrazio il personale medico e paramedico, che ha garantito nella notte di capodanno massima assistenza e sostegno ai pazienti”, il commento della dg del nosocomio, Maria Morgante.